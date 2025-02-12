У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК – поліція, усі подробиці

Правоохоронці затримали у Харкові 35-річного чоловіка, який, ймовірно, напав на працівника ТЦК.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався сьогодні, 12 лютого, близько 08:00 у Салтівському районі. Зазначається, що під час перевірки військово-облікових документів харків’янин застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення військовослужбовцю.

За даними правоохоронців, чоловік спробував втекти з місця події, але його затримали поліцейський та працівник ТЦК.

У Харківському ОТЦК та СП уточнили: військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. А подія сталася, за їхніми даними, на території РТЦК та СП.

«Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотне покарання згідно до вимог чинного законодавства», – прокоментували в ТЦК.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) ККУ.

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення харків’янину про підозру та обрання запобіжного заходу. Якщо провину доведуть, йому може загрожувати до 15 років тюрми, або довічне.