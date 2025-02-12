За публикации в Telegram харьковчанин может сесть в тюрьму: им занялась СБУ
В оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ) сообщили о подозрении 40-летнему уроженцу поселка Казачья Лопань, работавшему мастером в региональном филиале «Укрзалізниці».
После так называемого «освобождения» родного поселка военными РФ мужчина потерял дом и переехал в Харьков. Впрочем, в разрушении своего жилища он винил Силы обороны, поэтому ждал оккупации Харькова, информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В Telegram-каналах мужчина восхвалял российских военных, которые, по его мнению, «стали на защиту украинцев от безумного НАТО». Также он хотел, чтобы Харьков стал частью России.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний мужчины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пропаганда, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ) сообщили о подозрении 40-летнему уроженцу поселка Казачья Лопань".