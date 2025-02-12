За публікації в телеграмі харків’янин може сісти в тюрму: ним зайнялася СБУ
Фото: СБУ
У виправданні та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ) повідомили про підозру 40-річному уродженцю селища Козача Лопань, який працював майстром у регіональній філії “Укрзалізниці”.
Після так званого «визволення» рідного селища військовими РФ чоловік втратив будинок та переїхав до Харкова. Втім, у руйнуванні свого житла він звинувачував Сили оборони, тому чекав на окупацію Харкова, інформує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
У телеграм-каналах чоловік вихваляв російських військових, які, на його думку, «стали на захист українців від божевільного НАТО». Також він хотів, щоб Харків став частиною Росії.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань чоловіка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, пропаганда, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У виправданні та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ) повідомили про підозру 40-річному уродженцю селища Козача Лопань".