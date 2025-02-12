Live
  • Ср 12.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.67
  • EUR 43.01

За публікації в телеграмі харків’янин може сісти в тюрму: ним зайнялася СБУ

Суспільство 17:25   12.02.2025
Олена Нагорна
За публікації в телеграмі харків’янин може сісти в тюрму: ним зайнялася СБУ Фото: СБУ

У виправданні та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ) повідомили про підозру 40-річному уродженцю селища Козача Лопань, який працював майстром у регіональній філії “Укрзалізниці”.

Після так званого «визволення» рідного селища військовими РФ чоловік втратив будинок та переїхав до Харкова. Втім, у руйнуванні свого житла він звинувачував Сили оборони, тому чекав на окупацію Харкова, інформує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У телеграм-каналах чоловік вихваляв російських військових, які, на його думку, «стали на захист українців від божевільного НАТО». Також він хотів, щоб Харків став частиною Росії.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань чоловіка.

Читайте також: З вибухівкою полювала ветерана ЗСУ: харків’янку підозрюють у теракті

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі до 14 морозу, вдень 0: прогноз погоди в Харкові та області на 13 лютого
Вночі до 14 морозу, вдень 0: прогноз погоди в Харкові та області на 13 лютого
12.02.2025, 18:37
Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)
Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)
12.02.2025, 10:19
Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина
Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина
12.02.2025, 09:27
Терехов відповів, що відчувають харків’яни під час морозів
Терехов відповів, що відчувають харків’яни під час морозів
12.02.2025, 11:05
Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли – дані від Синєгубова
Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли – дані від Синєгубова
12.02.2025, 08:49
Ворог штурмував на Куп’янщині: подробиці боїв розповіли в Генштабі
Ворог штурмував на Куп’янщині: подробиці боїв розповіли в Генштабі
12.02.2025, 08:25

Новини за темою:

18:06
Кожне місце з розеткою, USB і Type-C: у поїзді Харків-Львів – нові вагони
17:25
За публікації в телеграмі харків’янин може сісти в тюрму: ним зайнялася СБУ
13:24
ДП «Ліси України» відновить роботу трьох держлісгоспів Харківщини
09:06
За донат: допоможи “Об’єктиву” та 92 ОШБр
18:19
Ресторан перед «родзинкою Харкова»: активісти звернулися до Терехова й ХОВА 📹

Ви читали новину: «За публікації в телеграмі харків’янин може сісти в тюрму: ним зайнялася СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 17:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У виправданні та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ) повідомили про підозру 40-річному уродженцю селища Козача Лопань".