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Генштаб: 113 боев было за сутки, какая ситуация на Харьковщине

Украина 08:58   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 113 боев было за сутки, какая ситуация на Харьковщине

О боях и вражеских обстрелах области проинформировал утром 14 февраля Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг пытался наступать четыре раза в районе Голубовки и Загрызово.

«Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Моначиновка, Кондрашовка, Федоровка, – пишут в ГШ.

Всего в течение суток россияне атаковали позиции украинских военных 113 раз на разных участках фронта. В Генштабе зафиксировали 89 авиаударов и около шести тысяч обстрелов из разных видов оружия.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 08:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и вражеских обстрелах области проинформировал утром 14 февраля Генштаб ВСУ.".