Генштаб: 113 боев было за сутки, какая ситуация на Харьковщине

О боях и вражеских обстрелах области проинформировал утром 14 февраля Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг пытался наступать четыре раза в районе Голубовки и Загрызово.

«Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Моначиновка, Кондрашовка, Федоровка, – пишут в ГШ.

Всего в течение суток россияне атаковали позиции украинских военных 113 раз на разных участках фронта. В Генштабе зафиксировали 89 авиаударов и около шести тысяч обстрелов из разных видов оружия.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие: