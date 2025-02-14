Генштаб: 113 боев было за сутки, какая ситуация на Харьковщине
О боях и вражеских обстрелах области проинформировал утром 14 февраля Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг пытался наступать четыре раза в районе Голубовки и Загрызово.
«Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Моначиновка, Кондрашовка, Федоровка, – пишут в ГШ.
Всего в течение суток россияне атаковали позиции украинских военных 113 раз на разных участках фронта. В Генштабе зафиксировали 89 авиаударов и около шести тысяч обстрелов из разных видов оружия.
Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и вражеских обстрелах области проинформировал утром 14 февраля Генштаб ВСУ.".