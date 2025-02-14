Генштаб: 113 боїв було за добу, яка ситуація на Харківщині
Про бої та ворожі обстріли області поінформував вранці 14 лютого Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати чотири рази в районі Голубівки та Загризового.
“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Бурлук, Моначинівка, Кіндрашівка, Федорівка”, – пишуть у ГШ.
Загалом упродовж доби росіяни атакували позиції українських військових 113 разів на різних ділянках фронту. У Генштабі зафіксували 89 авіаударів та близько шести тисяч обстрілів із різних видів зброї.
Втрати окупантів на сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 08:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та ворожі обстріли області поінформував вранці 14 лютого Генштаб ЗСУ.".