Почти сотню единиц техники уничтожили ВСУ, ликвидировали 66 военных РФ
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 14 февраля в ОТГВ «Харьков» рассказали о потерях РФ, а также обстрелах на севере области.
«За прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 4 КАБ и 52 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 415 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали в ОТГВ «Харьков».
За сутки ВС РФ потеряли 90 единиц техники и военного вооружения: четыре артсистемы, 20 авто, 57 БпЛА, 68 укрытий, три стартовые площадки для запуска беспилотников, четыре места для хранения боеприпасов. Кроме того, ВСУ ликвидировали 66 оккупантов: 17 – убиты, 49 – ранены.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 11:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 февраля в ОТГВ «Харьков» рассказали о потерях РФ, а также обстрелах на севере области.".