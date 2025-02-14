Почти сотню единиц техники уничтожили ВСУ, ликвидировали 66 военных РФ

Утром 14 февраля в ОТГВ «Харьков» рассказали о потерях РФ, а также обстрелах на севере области.

«За прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 4 КАБ и 52 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 415 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали в ОТГВ «Харьков».

За сутки ВС РФ потеряли 90 единиц техники и военного вооружения: четыре артсистемы, 20 авто, 57 БпЛА, 68 укрытий, три стартовые площадки для запуска беспилотников, четыре места для хранения боеприпасов. Кроме того, ВСУ ликвидировали 66 оккупантов: 17 – убиты, 49 – ранены.