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Майже сотню одиниць техніки знищили ЗСУ, ліквідували 66 військових РФ

Україна 11:46   14.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сотню одиниць техніки знищили ЗСУ, ліквідували 66 військових РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 14 лютого в ОТУВ “Харків” розповіли про втрати РФ, а також обстріли на півночі області.

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із застосуванням 4 КАБ та 52 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 415 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

За добу ЗС РФ втратили 90 одиниць техніки та військового озброєння: чотири артсистеми, 20 авто, 57 БпЛА, 68 укриттів, три стартові майданчики для запуску безпілотників, чотири місця для зберігання боєприпасів. Крім того, ЗСУ ліквідували 66 окупантів: 17 – убиті, 49 – поранені.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 11:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 лютого в ОТУВ “Харків” розповіли про втрати РФ, а також обстріли на півночі області.".