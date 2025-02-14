Майже сотню одиниць техніки знищили ЗСУ, ліквідували 66 військових РФ

Вранці 14 лютого в ОТУВ “Харків” розповіли про втрати РФ, а також обстріли на півночі області.

“Минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із застосуванням 4 КАБ та 52 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 415 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

За добу ЗС РФ втратили 90 одиниць техніки та військового озброєння: чотири артсистеми, 20 авто, 57 БпЛА, 68 укриттів, три стартові майданчики для запуску безпілотників, чотири місця для зберігання боєприпасів. Крім того, ЗСУ ліквідували 66 окупантів: 17 – убиті, 49 – поранені.