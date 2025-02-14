Связь, овощи и макароны подорожали на Харьковщине, яйца упали в цене – облстат
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в январе по сравнению с декабрем.
«Потребительские цены в Харьковской области в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 1,2% (по Украине также — на 1,2%)», — проинформировали специалисты.
Отмечается, что в регионе больше выросла цена на связь (на 9,3%). Также подорожало растительное масло (на 4,5%). Прибавили в цене овощи (на 3,8%), а также творог (на 3,4%). Кроме того, подорожали макаронные изделия и услуги здравоохранения.
При этом подешевели яйца (на 17,8%). Снизились цены на одежду и обувь (на 5,9%) и сахар (на 0,6%).
Напомним, накануне в Харьковском горсовете сообщили, что в городе выросли цены на овощи и фрукты. В департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили: за год больше подорожали капуста (+70%), морковь (+50%), яблоки (+45%), свекла (+28%), картофель и лимоны (+20%), шампиньоны (+13%).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, облстат, продукты, цены, яйца;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в январе по сравнению с декабрем.".