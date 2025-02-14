Зв’язок та овочі подорожчали на Харківщині, яйця впали у ціні – облстат

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у січні порівняно з груднем.

«Споживчі ціни у Харківській області у січні 2025 року порівняно із груднем 2024 року зросли на 1,2% (по Україні також – на 1,2%)», – поінформували фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на зв’язок (на 9,3%). Також подорожчала олія (на 4,5%). Додали в ціні овочі (на 3,8%), а також сир (на 3,4%). Крім того, подорожчали макаронні вироби та послуги охорони здоров’я.

При цьому подешевшали яйця (на 17,8%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 5,9%) та цукор (на 0,6%).

Нагадаємо, напередодні в Харківській міськраді інформували, що в місті зросли ціни на овочі та фрукти. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили: за рік найбільше подорожчали капуста (+70%), морква (+50%), яблука (+45%), буряк (+28%), картопля та лимони (+20%), печериці (+13%).