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Следующие три дня на Харьковщине будет опасно — предупреждение синоптиков

Погода 12:34   15.02.2025
Елена Нагорная
Следующие три дня на Харьковщине будет опасно — предупреждение синоптиков Фото: Харьковский горсовет

С 16 по 18 февраля в Харькове и области на дорогах может быть гололед.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Управление патрульной полиции в Харьковской области опубликовало советы водителям:

— придерживайтесь скоростного режима и безопасной дистанции, не совершайте рискованных маневров;
— заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
— пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

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Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали об усложнении погодных условий 15 февраля. Сегодня по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с и метель, на дорогах гололед. Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к отключению энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушению движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 18 февраля в Харькове и области на дорогах будет гололед.".