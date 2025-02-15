Следующие три дня на Харьковщине будет опасно — предупреждение синоптиков

С 16 по 18 февраля в Харькове и области на дорогах может быть гололед.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Управление патрульной полиции в Харьковской области опубликовало советы водителям:

— придерживайтесь скоростного режима и безопасной дистанции, не совершайте рискованных маневров;

— заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

— пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали об усложнении погодных условий 15 февраля. Сегодня по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с и метель, на дорогах гололед. Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к отключению энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушению движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.