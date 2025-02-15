Наступні три дні на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків

З 16 по 18 лютого у Харкові та області на дорогах може бути ожеледиця.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Управління патрульної поліції в Харківській області опублікувало поради водіям:

– дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;

– заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами та перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;

– користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про ускладнення погодних умов 15 лютого. Сьогодні по Харкову та області очікуються пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовина, на дорогах ожеледиця. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.