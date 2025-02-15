Наступні три дні на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків
З 16 по 18 лютого у Харкові та області на дорогах може бути ожеледиця.
Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
Управління патрульної поліції в Харківській області опублікувало поради водіям:
– дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;
– заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами та перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
– користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
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Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про ускладнення погодних умов 15 лютого. Сьогодні по Харкову та області очікуються пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовина, на дорогах ожеледиця. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 12:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16 по 18 лютого у Харкові та області на дорогах може бути ожеледиця.".