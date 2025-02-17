Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Фото: Харьковский горсовет
КП «Харьковжилстрой» приглашает на работу. В горсовете сообщили актуальные вакансии.
В частности, предприятие имеет вакансии: кровельщиков, верхолазов (альпинистов), маляров, каменщиков и разнорабочих.
КП обещает: пятидневную рабочую неделю с графиком – с 8:00 до 17:00, социальный пакет – оплачиваемые отпуска, больничные, страхование, официальное трудоустройство, стабильную и своевременную заработную плату, обеспечение инструментами и спецодеждой, а также возможность обучения и повышения квалификации.
Подать заявку могут люди с опытом или без него (предприятие готово учить), принимаются кандидаты всех возрастов, а также люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие, добавили в мэрии.
Подробности – по телефону: (097) 400-09-02.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковжилстрой» приглашает на работу. В горсовете сообщили актуальные вакансии.".