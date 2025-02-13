Кому в Харькове и области готовы платить больше 50 тысяч грн: вакансии недели

По данным областной службы занятости, по состоянию на 13 февраля в Харькове и области есть 1915 вакансий, передает ХОВА.

Топ-10 вакансий этой недели следующие:

1. Фельдшер – 51000 грн.

2. Инженер-электроник – 30 000 грн.

3. Главный энергетик – 27 000 грн.

4. Начальник отдела – 25 200 грн.

5. Заведующий отделом – 23 000 грн.

6. Оператор информационно-коммуникационных сетей – 22000 грн.

7. Биолог – 20 500 грн.

8. Служащий на складе (кладовщик) – 20 000 грн.

9. Инспектор по кадрам – 18 530 грн.

10. Рентгенолаборант – 15 500 грн.

Полный перечень актуальных вакансий – по ссылке.

По вопросам безработицы и трудоустройства желающие могут обратиться на горячую линию областной службы занятости. Она работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, номера телефонов: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.