Кому в Харькове и области готовы платить больше 50 тысяч грн: вакансии недели
По данным областной службы занятости, по состоянию на 13 февраля в Харькове и области есть 1915 вакансий, передает ХОВА.
Топ-10 вакансий этой недели следующие:
1. Фельдшер – 51000 грн.
2. Инженер-электроник – 30 000 грн.
3. Главный энергетик – 27 000 грн.
4. Начальник отдела – 25 200 грн.
5. Заведующий отделом – 23 000 грн.
6. Оператор информационно-коммуникационных сетей – 22000 грн.
7. Биолог – 20 500 грн.
8. Служащий на складе (кладовщик) – 20 000 грн.
9. Инспектор по кадрам – 18 530 грн.
10. Рентгенолаборант – 15 500 грн.
Полный перечень актуальных вакансий – по ссылке.
По вопросам безработицы и трудоустройства желающие могут обратиться на горячую линию областной службы занятости. Она работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, номера телефонов: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Читайте также: Инвестировать в молодежь просят Терехова жители Жуковского, их игнорят 5 лет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, работа, робота, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кому в Харькове и области готовы платить больше 50 тысяч грн: вакансии недели»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 11:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным областной службы занятости, по состоянию на 13 февраля в Харькове и области есть 1915 вакансий, передает ХОВА.".