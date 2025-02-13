Кому в Харкові та області готові платити більше 50 тисяч грн: вакансії тижня
За даними обласної служби зайнятості, станом на 13 лютого у Харкові та області є 1915 вакансій, передає ХОВА.
Найкращі 10 вакансій цього тижня наступні:
1. Фельдшер – 51 000 грн.
2. Інженер-електронік – 30 000 грн.
3. Головний енергетик – 27 000 грн.
4. Начальник відділу – 25 200 грн.
5. Завідувач відділу – 23 000 грн.
6. Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.
7. Біолог – 20 500 грн.
8. Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн.
9. Інспектор з кадрів – 18 530 грн.
10. Рентгенолаборант – 15 500 грн.
Повний перелік актуальних вакансій – за посиланням.
З питань безробіття та працевлаштування охочі можуть звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості. Вона працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00, номери телефонів: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, робота, хова;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними обласної служби зайнятості, станом на 13 лютого у Харкові та області є 1915 вакансій, передає ХОВА.".