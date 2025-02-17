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Робота в Харкові: жителям пропонують соцпакет і стабільну зарплату, вакансії

Суспільство 16:25   17.02.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові: жителям пропонують соцпакет і стабільну зарплату, вакансії Фото: Харківська міськрада

КП «Харківжитлобуд» запрошує на роботу. У міськраді повідомили актуальні вакансії.

Зокрема підприємство має вакансії: покрівельників, верхолазів (альпіністів), малярів, мулярів та різноробів.

КП обіцяє: п’ятиденний робочий тиждень із графіком – з 8:00 до 17:00, соціальний пакет – оплачувані відпустки, лікарняні, страхування, офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, забезпечення інструментами та спецодягом, а також можливість навчання та підвищення кваліфікації.

Подати заявку можуть люди з досвідом або без нього (підприємство готове навчати), приймаються кандидати будь-якого віку, а також люди з інвалідністю та колишні військовослужбовці, додали у мерії.

Подробиці – за телефоном: (097) 400-09-02.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 16:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківжитлобуд» запрошує на роботу. У міськраді повідомили актуальні вакансії.".