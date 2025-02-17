Робота в Харкові: жителям пропонують соцпакет і стабільну зарплату, вакансії
Фото: Харківська міськрада
КП «Харківжитлобуд» запрошує на роботу. У міськраді повідомили актуальні вакансії.
Зокрема підприємство має вакансії: покрівельників, верхолазів (альпіністів), малярів, мулярів та різноробів.
КП обіцяє: п’ятиденний робочий тиждень із графіком – з 8:00 до 17:00, соціальний пакет – оплачувані відпустки, лікарняні, страхування, офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, забезпечення інструментами та спецодягом, а також можливість навчання та підвищення кваліфікації.
Подати заявку можуть люди з досвідом або без нього (підприємство готове навчати), приймаються кандидати будь-якого віку, а також люди з інвалідністю та колишні військовослужбовці, додали у мерії.
Подробиці – за телефоном: (097) 400-09-02.
Читайте також: Кому в Харкові та області готові платити більше 50 тисяч грн: вакансії тижня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, міськрада, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові: жителям пропонують соцпакет і стабільну зарплату, вакансії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківжитлобуд» запрошує на роботу. У міськраді повідомили актуальні вакансії.".