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Одного мужчину вывозили трое спасателей: ход эвакуации с Купянщины (видео)

Общество 19:30   18.02.2025
Елена Нагорная
Одного мужчину вывозили трое спасателей: ход эвакуации с Купянщины (видео)

Обязательная эвакуация гражданских продолжается из Купянского района Харьковской области.

18 февраля трое спасателей на бронированном автомобиле эвакуировали жителя села Сеньково Куриловской громады, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Жители населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, берегите свою жизнь и здоровье! Не рискуйте — эвакуируйтесь в более безопасные места», — обращаются к людям спасатели.

На Харьковщине действует круглосуточная «горячая линия» по вопросам эвакуации, организованная при благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр»: 0-800-33-92-91.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 19:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обязательная эвакуация гражданских продолжается из Купянского района Харьковской области.".