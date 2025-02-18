Одного мужчину вывозили трое спасателей: ход эвакуации с Купянщины (видео)

Обязательная эвакуация гражданских продолжается из Купянского района Харьковской области.

18 февраля трое спасателей на бронированном автомобиле эвакуировали жителя села Сеньково Куриловской громады, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Жители населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, берегите свою жизнь и здоровье! Не рискуйте — эвакуируйтесь в более безопасные места», — обращаются к людям спасатели.

На Харьковщине действует круглосуточная «горячая линия» по вопросам эвакуации, организованная при благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр»: 0-800-33-92-91.