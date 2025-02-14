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Опасно даже выйти из дома: дроны атакуют Купянщину – Канашевич

Происшествия 09:35   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Опасно даже выйти из дома: дроны атакуют Купянщину – Канашевич Скриншот

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что ситуация с обстрелами в Купянском районе остается сложной.

«Так же опасно, оно жужжит постоянно в воздухе. Поэтому следует отметить, что если смотришь на улицу, людей практически не видишь. Не только людей, но и транспортных средств, которые двигались бы по дорогам. Потому что это действительно небезопасно. И это мы почувствовали и на прошлой неделе, и на этой неделе, особенно когда эти FPV-дроны и разные БпЛА прилетают не только по гражданским людям или по автомобилям. Но они поражают даже экстренную медицинскую помощь. Хотя видно с любого расстояния – что это именно медицинская помощь. И даже такие случаи у нас становятся уже определенной, так сказать, традицией», – сказал Канашевич.

Он добавил, что последний случай обстрела «скорой» зафиксировали в Кондрашовской громаде. Тогда никто из медиков не пострадал – оккупанты повредили лишь авто.

«Такое впечатление, что поскольку это далеко не первый, даже ни второй, ни третий раз за последний месяц, что они целенаправленно работают именно по бригадам скорой помощи», – отметил начальник РВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что ситуация с обстрелами в Купянском районе остается сложной.".