Небезпечно навіть вийти з дому: дрони атакують Куп’янщину – Канашевич

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що ситуація з обстрілами в Куп’янському районі залишається складною.

“Так само небезпечно, воно гудить постійно в повітрі. Тому слід відзначити, що якщо дивишся на вулицю, то людей практично не бачиш. Не тільки людей, а й транспортних засобів, які б рухались дорогами. Тому що це дійсно небезпечно. І це ми відчули і на минулому тижні, і на цьому тижні, особливо коли ці FPV-дрони і різні БпЛА прилітають не тільки по цивільних людях або по автівках, але вони уражають навіть екстрену медичну допомогу, яку видно з будь-якої відстані – що це саме медична допомога. І такі випадки у нас стають вже певною, так би мовити, традицією”, – сказав Канашевич.

Він додав, що останній випадок обстрілу “швидкої” зафіксували у Кіндрашівській громаді. Тоді ніхто з медиків не постраждав – окупанти зашкодили лише авто.

“Таке враження, що оскільки це далеко не перший, навіть не другий, не третій раз за останній місяць, що вони цілеспрямовано працюють саме по бригадах «швидкої» допомоги”, – зазначив начальник РВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”