Одного чоловіка вивозили троє рятувальників: перебіг евакуації з Куп’янщини

Обов’язкова евакуація цивільних триває з Куп’янського району Харківської області.

18 лютого троє рятувальників на броньованому автомобілі евакуювали мешканця села Сенькове Курилівської громади, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«Закликаємо мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: бережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні місця», — звертаються до людей рятувальники.

На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр»: 0-800-33-92-91.