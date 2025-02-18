Одного чоловіка вивозили троє рятувальників: перебіг евакуації з Куп’янщини
Обов’язкова евакуація цивільних триває з Куп’янського району Харківської області.
18 лютого троє рятувальників на броньованому автомобілі евакуювали мешканця села Сенькове Курилівської громади, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.
«Закликаємо мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: бережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні місця», — звертаються до людей рятувальники.
На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр»: 0-800-33-92-91.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обов’язкова евакуація цивільних триває з Куп’янського району Харківської області.".