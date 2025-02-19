Обокрал машину в Харькове через открытое окно: подозревают экс-осужденного

Инцидент произошел в Харькове – в полицию обратился житель Основянского района с сообщением о краже.

Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина рассказал, что у него из машины пропали личные вещи.

«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель города Харьков», – передают копы.

Как оказалось, он увидел припаркованное авто, в котором было приоткрыто окно. Так мужчина смог украсть телефон, который вскоре продал и выручил за него шесть тысяч гривен.

«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», – добавили правоохранители.