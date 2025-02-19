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Обокрал машину в Харькове через открытое окно: подозревают экс-осужденного

Происшествия 11:47   19.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Обокрал машину в Харькове через открытое окно: подозревают экс-осужденного

Инцидент произошел в Харькове – в полицию обратился житель Основянского района с сообщением о краже.

Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина рассказал, что у него из машины пропали личные вещи.

«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель города Харьков», – передают копы.

Как оказалось, он увидел припаркованное авто, в котором было приоткрыто окно. Так мужчина смог украсть телефон, который вскоре продал и выручил за него шесть тысяч гривен.

«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел в Харькове – в полицию обратился житель Основянского района с сообщением о краже.".