Обокрал машину в Харькове через открытое окно: подозревают экс-осужденного
Инцидент произошел в Харькове – в полицию обратился житель Основянского района с сообщением о краже.
Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина рассказал, что у него из машины пропали личные вещи.
«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель города Харьков», – передают копы.
Как оказалось, он увидел припаркованное авто, в котором было приоткрыто окно. Так мужчина смог украсть телефон, который вскоре продал и выручил за него шесть тысяч гривен.
«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», – добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, копы, кража, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел в Харькове – в полицию обратился житель Основянского района с сообщением о краже.".