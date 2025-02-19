Обікрав машину у Харкові через відкрите вікно: підозрюють ексзасудженого
Інцидент стався у Харкові – до поліції звернувся мешканець Основ’янського району із повідомленням про крадіжку.
Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік розповів, що у нього з машини зникли особисті речі.
“В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше засуджений 43-річний житель міста Харків”, – передають копи.
Як виявилося, він побачив припарковане авто, в якому було відкрито вікно. Так чоловік зміг вкрасти телефон, який незабаром продав і отримав за нього шість тисяч гривень.
“Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України”, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 11:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався у Харкові – до поліції звернувся мешканець Основ’янського району із повідомленням про крадіжку.".