Обікрав машину у Харкові через відкрите вікно: підозрюють ексзасудженого

Інцидент стався у Харкові – до поліції звернувся мешканець Основ’янського району із повідомленням про крадіжку.

Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік розповів, що у нього з машини зникли особисті речі.

“В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше засуджений 43-річний житель міста Харків”, – передають копи.

Як виявилося, він побачив припарковане авто, в якому було відкрито вікно. Так чоловік зміг вкрасти телефон, який незабаром продав і отримав за нього шість тисяч гривень.

“Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України”, – додали правоохоронці.