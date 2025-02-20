Харьковские хлебозаводы призвали изменить рецептуры, чтобы люди жили дольше

Крупнейших производителей хлеба в Харьковской области собрали за круглым столом, чтобы призвать уменьшить количество соли в продукции до уровня не более, чем 0,9 грамма на 100 граммов.

В совещании, организованном Минздравом, приняли участие руководители ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области и представители производителей: ООО «Хлебокомбинат «Кулиничи», ООО «Хлебозавод «Ново-Баварский», ООО «Валки-хлеб» и ООО «Люботинский хлебозавод», информирует Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Специалисты отметили, что хлеб является одним из основных продуктов, из которого люди получают соль. Только с хлебом среднестатистический украинец ежедневно потребляет половину или более (2,5 — 4,25 грамма) рекомендованной ВОЗ суточной нормы в 5 граммов.

Уменьшение потребления соли, содержащейся в хлебе, является очень важным для избежания риска артериальной гипертензии и дальнейшего развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнули в центре.

«Представители производителей хлеба с пониманием откликнулись на предложение, которое помогло бы предотвратить распространение сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, которые являются основной причиной преждевременной смертности населения. Впереди нас ждет много вызовов, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями», — отметили в центре и уточнили, что пока что речь идет о договоренности о дальнейшем сотрудничестве.