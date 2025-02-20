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Харківські хлібозаводи закликали змінити рецептури, щоб люди жили довше

Суспільство 18:30   20.02.2025
Олена Нагорна
Харківські хлібозаводи закликали змінити рецептури, щоб люди жили довше Фото: today.ua

Найбільших виробників хліба на Харківщині збирали за круглим столом, щоб закликати зменшити кількість солі в продукції до рівня не більше ніж 0,9 грама на 100 грамів.

У нараді, організованій Мінздоров’я, взяли участь керівники ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та представники виробників: ТОВ “Хлібокомбінат “Кулиничі”, ТОВ “Хлібозавод “Ново-Баварський», ТОВ “Валки-хліб” та ТОВ “Люботинський хлібозавод”, інформує Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фахівці зазначили, що хліб є одним з основних продуктів, з якого люди отримують сіль. Тільки із хлібом середньостатистичний українець щодня споживає половину або більше (2,5 – 4,25 грама) рекомендованої ВООЗ добової норми у 5 грамів.

Зменшення споживання солі, що міститься у хлібі, є дуже важливим для уникнення ризику артеріальної гіпертензії та подальшого розвитку серцево-судинних захворювань, наголосили у центрі.

“Представники виробників хліба з розумінням відгукнулися на пропозицію, яка б допомогла запобігти поширенню серцево-судинних захворювань в регіоні, які є основною причиною передчасної смертності населення. Попереду нас чекає багато викликів, які ми зможемо подолати тільки спільними зусиллями”, — зазначили в центрі й уточнили, що поки що йдеться про домовленість про подальшу співпрацю.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 18:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільших виробників хліба на Харківщині збирали за круглим столом, щоб закликати зменшити кількість солі в продукції до рівня не більше ніж 0,9 грама на 100 грамів.".