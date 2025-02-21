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Об опасности в ближайшие три дня предупредили жителей Харькова и области

Общество 13:42   21.02.2025
Виктория Яковенко
Об опасности в ближайшие три дня предупредили жителей Харькова и области Фото: пресс-служба ХГС

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 — 24 февраля.

«22 – 24 февраля по городу и области на дорогах ожидается гололед. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — предупредили синоптики.

Сейчас над Украиной расположился антициклон, отметила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая погода.

«Только в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег — влияние циклона с востока. Морозы еще продолжатся. В ночные часы ожидается -10-17 градусов, днем ​​в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов», – рассказала Диденко.

циклон в Украине
Фото: Наталья Диденко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 — 24 февраля.".