Об опасности в ближайшие три дня предупредили жителей Харькова и области
Фото: пресс-служба ХГС
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 — 24 февраля.
«22 – 24 февраля по городу и области на дорогах ожидается гололед. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — предупредили синоптики.
Сейчас над Украиной расположился антициклон, отметила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая погода.
«Только в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег — влияние циклона с востока. Морозы еще продолжатся. В ночные часы ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов», – рассказала Диденко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 — 24 февраля.".