Live
  • Пт 21.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

Про небезпеку в найближчі три дні попередили жителів Харкова та області

Суспільство 13:42   21.02.2025
Вікторія Яковенко
Про небезпеку в найближчі три дні попередили жителів Харкова та області Фото: пресслужба ХМР

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 22 – 24 лютого.

«22 – 24 лютого по місту та області на дорогах очікується ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – попередили синоптики.

Наразі над Україною розташувався антициклон, зазначила синоптикиня Наталка Діденко. Тож, за її даними, у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха погода.

«Лише в неділю, 23-го лютого, у східній частині України пройде сніг – вплив циклону зі сходу. Морози ще потривають. У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів», – розповіла Діденко.

циклон в Украине
Фото: Наталка Діденко

Читайте також: Через обстріли два райони в Харкові залишаться без світла в неділю

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Наказали зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині – підозри генералам РФ
Наказали зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині – підозри генералам РФ
21.02.2025, 15:17
Представники США та ООН відвідали Харків: чим цікавились (фото)
Представники США та ООН відвідали Харків: чим цікавились (фото)
21.02.2025, 14:31
Про небезпеку в найближчі три дні попередили жителів Харкова та області
Про небезпеку в найближчі три дні попередили жителів Харкова та області
21.02.2025, 13:42
Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання
Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання
21.02.2025, 09:48
«Цей ранок починається з атак». Що стало сумною традицією на Куп’янщині
«Цей ранок починається з атак». Що стало сумною традицією на Куп’янщині
21.02.2025, 13:26
Де купують житло жителі Харківщини замість розбитих будинків: дані ХОВА
Де купують житло жителі Харківщини замість розбитих будинків: дані ХОВА
20.02.2025, 16:48

Новини за темою:

14:21
Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів
12:34
Наступні три дні на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків
16:49
Циклон насувається на Харківщину: очікують мокрий сніг, можлива ожеледиця
19:37
Сніг, ожеледь та дощ: якою буде погода в Харкові та області 4 січня
14:58
Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики

Ви читали новину: «Про небезпеку в найближчі три дні попередили жителів Харкова та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 22 – 24 лютого.".