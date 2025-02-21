Про небезпеку в найближчі три дні попередили жителів Харкова та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 22 – 24 лютого.

«22 – 24 лютого по місту та області на дорогах очікується ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – попередили синоптики.

Наразі над Україною розташувався антициклон, зазначила синоптикиня Наталка Діденко. Тож, за її даними, у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха погода.

«Лише в неділю, 23-го лютого, у східній частині України пройде сніг – вплив циклону зі сходу. Морози ще потривають. У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів», – розповіла Діденко.

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