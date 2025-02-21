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В Лозовой благодаря ЮНИСЕФ обустроили укрытие в детсадах и центр для молодежи

Общество 19:56   21.02.2025
Оксана Якушко
В Лозовой благодаря ЮНИСЕФ обустроили укрытие в детсадах и центр для молодежи Фото: ХОВА

Более 300 дошкольников в Лозовой и Краснопавловке будут учиться в безопасности, сообщает ХОВА.

При финансовой поддержке ЮНИСЕФ в этих заведениях обустроили укрытия и снабдили их детскими ковриками, одеялами, матрасами, подушками, двухъярусными кроватями, стульями, постельным бельем, а также развивающими игровыми наборами.

ЮНИСЕФ в 2024 году укрепил материально-техническую базу Лозовского городского центра молодежи и обустроил там современное мультифункциональное пространство. В центре есть игровая комната, студия звукозаписи, фотостудия, учебный класс, комната матери и ребенка, кабинеты психологов и другие.

Функционирование молодежного хаба обеспечивают четыре администратора. К его работе привлекли специалистов логопедической и психологической служб, педагогов Лозовского городского дворца детского и юношеского творчества, специалистов Лозовского городского центра молодежи. Расходы на оплату труда специалистов покрывает ЮНИСЕФ, а финансирует коммунальные услуги Управление образования, молодежи и спорта Лозовского горсовета.

Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 300 дошкольников в Лозовой и Краснопавловке будут учиться в безопасности, сообщает ХОВА.".