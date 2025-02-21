У Лозовій завдяки ЮНІСЕФ облаштували укриття в дитсадках и центр для молоді
Понад 300 дошкільнят у Лозовій та Краснопавлівці навчатимуться у безпеці, повідомляє ХОВА.
За фінансової підтримки ЮНІСЕФ у цих закладах облаштували укриття та забезпечили їх дитячими килимками, ковдрами, матрацами, подушками, двоярусними ліжечками, стільцями, постільною білизною, а також розвивальними ігровими наборами.
Також ЮНІСЕФ у 2024 році зміцнив матеріально-технічну базу Лозівського міського центру молоді та облаштував сучасний мультифункціональний простір. У центрі є ігрова кімната, студія звукозапису, фотостудія, навчальний клас, кімната матері та дитини, кабінети психологів та інші.
Функціонування молодіжного хабу забезпечують чотири адміністратори. До його роботи залучили фахівців логопедичної та психологічної служб, педагогів Лозівського міського палацу дитячої та юнацької творчості, спеціалістів Лозівського міського центру молоді. Витрати на оплату праці фахівців покриває ЮНІСЕФ, а фінансує комунальні послуги Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міськради.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: детский сад, Лозовая, укрытие, харківщина, хова;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 300 дошкільнят у Лозовій та Краснопавлівці навчатимуться у безпеці, повідомляє ХОВА.".