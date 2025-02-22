Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля: морозы не отступают
В Харькове в воскресенье не ожидают осадков, а вот в области возможен небольшой снег, сообщил региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, снег днем может пойти в восточной части Харьковской области. В остальных районах и Харькове — без существенных осадков.
Морозы продолжатся. В Харькове прогнозируют ночью 13 — 15° мороза, днем 3 — 5° мороза.
В области температура будет: ночью 12 — 17° мороза, днем 2 — 7° мороза.
На дорогах сохранится гололедица.
Потепление в прогнозах синоптиков «виднеется» в первых числах марта. И то — пока речь идет об оттепелях днем, ночи будут морозными и в начале первого месяца весны.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 20:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в воскресенье не ожидают осадков, а вот в области возможен небольшой снег, сообщил региональный центр по гидрометеорологии".