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Прогноз погоди в Харкові та області на 23 лютого: морози не відступають

Погода 20:50   22.02.2025
Оксана Горун
Прогноз погоди в Харкові та області на 23 лютого: морози не відступають

У Харкові в неділю не очікують опадів, а ось в області можливий невеликий сніг, повідомив регіональний центр із гідрометеорології.

За даними синоптиків, сніг вдень може йти в східній частині Харківської області. В інших районах та Харкові – без істотних опадів.

Морози продовжаться. У Харкові прогнозують вночі 13 – 15° морозу, вдень 3 – 5° морозу.

В області температура буде: вночі 12 – 17° морозу, вдень 2 – 7° морозу.

На дорогах утримається ожеледь.

Потепління в прогнозах синоптиків “бачиться” на початку березня. І те – поки йдеться про відлигу вдень, ночі будуть морозними й на початку першого місяця весни.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 20:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в неділю не очікують опадів, а ось в області можливий невеликий сніг, повідомив регіональний центр із гідрометеорології".