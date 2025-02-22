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Требовал деньги у 80-летней матери: на Харьковщине будут судить сына-абьюзера

Происшествия 09:28   22.02.2025
Оксана Горун
Требовал деньги у 80-летней матери: на Харьковщине будут судить сына-абьюзера

50-летний житель Чугуевского района на Харьковщине пойдет под суд за неоднократные издевательства над собственной пожилой матерью. Подробности дела сообщили в Нацполиции.

 80-летняя женщина неоднократно обращалась в райотдел с жалобами на сына.

«Что ее сын в течение длительного времени словесно оскорбляет ее и угрожает физической расправой», — уточнили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Среагировав на обращения женщины, полицейские установили: «сынуля» в 50 лет не работает и проводит жизнь в алкогольном угаре. А, будучи пьяным оскорбляет и унижает мать, угрожая ей расправой. А также — требует деньги.

«Участковые офицеры полиции неоднократно проводили профилактические работы, привлекали мужчину к административной ответственности, однако нарушитель не стал на путь исправления и продолжал злоупотреблять алкоголем и совершать противоправные действия в отношении матери», — проинформировали полицейские.

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В результате неисправимый сын доигрался до уголовного дела. Ему сообщили о подозрении в домашнем насилии. Обвинительный акт отправили в суд. Если вину мужчины докажут, ближайшие два года он проведет в тюрьме.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 09:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний житель Чугуевского района на Харьковщине пойдет под суд за неоднократные издевательства над собственной пожилой матерью. Подробности дела сообщили в Нацполиции".