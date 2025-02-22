Вимагав гроші у 80-річної матері: на Харківщині судитимуть сина-аб’юзера
50-річний мешканець Чугуївського району на Харківщині піде під суд за неодноразові знущання з власної літньої матері. Подробиці справи повідомили в Нацполіції.
80-річна жінка неодноразово зверталася до райвідділу зі скаргами на сина.
“Що її син протягом тривалого часу словесно ображає її та погрожує фізичною розправою”, – уточнили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зреагувавши на звернення жінки, поліціянти встановили: “синуля” у 50 років не працює та проводить життя в алкогольному чаді. А, бувши п’яним, ображає та принижує матір, погрожуючи їй розправою. А також – вимагає гроші.
“Дільничні офіцери поліції неодноразово проводили профілактичні роботи, притягували чоловіка до адміністративної відповідальності, однак порушник не став на шлях виправлення та надалі продовжував зловживати алкоголем та вчиняти протиправні дії щодо матері”, – поінформували поліціянти.
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Внаслідок цього невиправний син догрався до кримінальної справи. Йому повідомили про підозру в домашньому насильстві. Обвинувальний акт відправили до суду. Якщо провину чоловіка доведуть, найближчі два роки він проведе у в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний мешканець Чугуївського району на Харківщині піде під суд за неодноразові знущання з власної літньої матері. Подробиці справи повідомили в Нацполіції".