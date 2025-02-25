«Рекордная сумма». Сколько миллиардов привлекли на восстановление Харьковщины
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона назвал печальную статистику обстрелов Харьковской области за три года полномасштабного вторжения, а также сообщил планы на восстановления.
По данным Синегубова, за три года РФ обстреляла регион более 21 тысячи раз, выпустила 1500 ракет и 1800 КАБов. Более 80 тысяч объектов повреждены в области в результате вражеских ударов, 37 тысяч из них – жилищный фонд.
«Некоторые населенные пункты стерты с лица земли. За два года мы привлекли для Харьковщины более 16 млрд грн инвестиций на восстановление. Это рекордная сумма. Это населённые пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Там, где мы могли, мы восстанавливали и продолжаем восстанавливать», — отметил глава ХОВА.
Он также акцентировал, что в регионе продолжают отстраивать и медучреждения. Кроме того, строят и безопасные образовательные пространства для учеников.
«У нас в планах около 40 подземных школ по области, включая Харьков. Это позволит нам вывести на учебу до конца этого года примерно 50 тысяч детей», – уточнил Синегубов.
Глава ХОВА также обратил внимание и на восстановление поврежденных памяток культуры. В частности, сегодня, 25 февраля, начинается 3D сканирование здания Госпрома. Миссию ЮНЕСКО ожидают в ближайшие дни.
«Музей Сковороды, который также был поврежден прямым ракетным попаданием, так же стоит в планах и на обследование, и консервацию. Дальше будем думать о восстановлении», — сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона назвал печальную статистику обстрелов Харьковской области за три года полномасштабного вторжения.".