«Рекордна сума». Скільки мільярдів залучили на відновлення Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону назвав сумну статистику обстрілів Харківської області за три роки повномасштабного вторгнення, а також повідомив плани на відновлення.

За даними Синєгубова, за три роки РФ обстріляла регіон понад 21 тисячу разів, випустила 1500 ракет і 1800 КАБів. Понад 80 тисяч об’єктів пошкоджені в області внаслідок ворожих ударів, 37 тисяч з них – житловий фонд.

«Деякі населені пункти стерті з лиця землі. За два роки ми залучили для Харківщини понад 16 млрд грн інвестицій на відновлення. Це рекордна сума. Це населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Там, де ми могли, ми відновлювали, і продовжуємо відновлювати», – зазначив голова ХОВА.

Він також акцентував, що і регіоні продовжують відбудовувати медзаклади. Крім цього, будуть й безпечні освітні простори для учнів.

«У нас в планах близько 40 підземних шкіл по області, включаючи Харків. Це дозволить нам вивести в навчання до кінця цього року приблизно 50 тисяч дітей», – уточнив Синєгубов.

Голова ХОВА також звернув увагу й на відновлення пошкоджених пам’яток культури. Зокрема, сьогодні, 25 лютого, розпочинається 3D сканування будівлі Держпрому. Місію ЮНЕСКО очікують найближчими днями.

«Музей Сковороди, який так само був ушкоджений прямим ракетним влучання, так само стоїть в планах і на обстеження, і консервацію. Далі будемо думати про відновлення», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”