Женщина с психическим расстройством выгнала пожилую мать и не пускает домой

О пенсионерке, которую не пускает домой собственная дочь, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

О случившемся копам рассказала сама женщина.

«На улице полицейские обнаружили 85-летнюю женщину. Она сообщила, что 58-летняя дочь, страдающая психическим расстройством, выгнала ее из квартиры и не пускает домой. Сотрудники полиции вместе с женщиной поднялись в квартиру, но дверь никто не открыл. Попасть в жилье не удалось», – объяснили правоохранители.

Находиться на улице вынуждена была потому, что у пенсионерки нет знакомых и родственников, которые могли бы приютить ее.

«Полицейские сопроводили женщину на служебном автомобиле в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия», – отметили копы.