Женщина с психическим расстройством выгнала пожилую мать и не пускает домой
О пенсионерке, которую не пускает домой собственная дочь, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
О случившемся копам рассказала сама женщина.
«На улице полицейские обнаружили 85-летнюю женщину. Она сообщила, что 58-летняя дочь, страдающая психическим расстройством, выгнала ее из квартиры и не пускает домой. Сотрудники полиции вместе с женщиной поднялись в квартиру, но дверь никто не открыл. Попасть в жилье не удалось», – объяснили правоохранители.
Находиться на улице вынуждена была потому, что у пенсионерки нет знакомых и родственников, которые могли бы приютить ее.
«Полицейские сопроводили женщину на служебном автомобиле в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия», – отметили копы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, пенсионерка, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пенсионерке, которую не пускает домой собственная дочь, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".