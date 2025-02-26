Харьковчанина подозревают в сливах позиций ВСУ, ему грозит пожизненное – СБУ

По данным СБУ, силовики ликвидировали агентурную группу ФСБ – ее участники действовали в трех городах Украины.

Всего, пишут в СБУ, задержали трех мужчин, которые, вероятно, были российскими агентами. В первую очередь подозреваемые должны были собирать и передавать врагу координаты военных аэродромов, командных пунктов, учебных центров и заводов, где ремонтировали технику и БпЛА украинской армии.

«Для выполнения враждебной задачи ФСБ дистанционно завербовала местных безработных в возрасте 23, 34 и 40 лет, искавших «быстрые заработки» в Телеграм-каналах. Все они были рассредоточены по 3-м регионам Украины, но имели общего российского куратора – кадрового сотрудника управления ФСБ по черноморскому флоту России. Его личность уже установлена ​​киберспециалистами СБУ», – уточнили силовики.

Одного из агентов враг отправил «работать» во Львов. Там подозреваемый устроился работать экспедитором в строительной фирме, которая занималась подрядами для военных частей. Еще один фигурант – житель Киевщины. Он искал в регионе боевые аэродромы с авиацией.

«Еще один предатель – житель Харькова, который отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе. Также он «втемную» расспрашивал у своих знакомых о местных предприятиях, восстанавливающих боевые характеристики украинской военной техники», – добавили в СБУ.

Всех мужчин задержали «на горячем» – когда те собирали информацию о потенциальных целях РФ. Кроме того, акцентировали в СБУ, у фигурантов изъяли телефоны с соответствующими анонимными чатами. На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит пожизненное заключение.