Харьковчанина подозревают в сливах позиций ВСУ, ему грозит пожизненное – СБУ
По данным СБУ, силовики ликвидировали агентурную группу ФСБ – ее участники действовали в трех городах Украины.
Всего, пишут в СБУ, задержали трех мужчин, которые, вероятно, были российскими агентами. В первую очередь подозреваемые должны были собирать и передавать врагу координаты военных аэродромов, командных пунктов, учебных центров и заводов, где ремонтировали технику и БпЛА украинской армии.
«Для выполнения враждебной задачи ФСБ дистанционно завербовала местных безработных в возрасте 23, 34 и 40 лет, искавших «быстрые заработки» в Телеграм-каналах. Все они были рассредоточены по 3-м регионам Украины, но имели общего российского куратора – кадрового сотрудника управления ФСБ по черноморскому флоту России. Его личность уже установлена киберспециалистами СБУ», – уточнили силовики.
Одного из агентов враг отправил «работать» во Львов. Там подозреваемый устроился работать экспедитором в строительной фирме, которая занималась подрядами для военных частей. Еще один фигурант – житель Киевщины. Он искал в регионе боевые аэродромы с авиацией.
«Еще один предатель – житель Харькова, который отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе. Также он «втемную» расспрашивал у своих знакомых о местных предприятиях, восстанавливающих боевые характеристики украинской военной техники», – добавили в СБУ.
Всех мужчин задержали «на горячем» – когда те собирали информацию о потенциальных целях РФ. Кроме того, акцентировали в СБУ, у фигурантов изъяли телефоны с соответствующими анонимными чатами. На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит пожизненное заключение.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, подозреваемый, предатель, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным СБУ, силовики ликвидировали агентурную группу ФСБ – ее участники действовали в трех городах Украины.".