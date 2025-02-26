Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Харьковчанина подозревают в сливах позиций ВСУ, ему грозит пожизненное – СБУ

Происшествия 10:40   26.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанина подозревают в сливах позиций ВСУ, ему грозит пожизненное – СБУ

По данным СБУ, силовики ликвидировали агентурную группу ФСБ – ее участники действовали в трех городах Украины.

Всего, пишут в СБУ, задержали трех мужчин, которые, вероятно, были российскими агентами. В первую очередь подозреваемые должны были собирать и передавать врагу координаты военных аэродромов, командных пунктов, учебных центров и заводов, где ремонтировали технику и БпЛА украинской армии.

«Для выполнения враждебной задачи ФСБ дистанционно завербовала местных безработных в возрасте 23, 34 и 40 лет, искавших «быстрые заработки» в Телеграм-каналах. Все они были рассредоточены по 3-м регионам Украины, но имели общего российского куратора – кадрового сотрудника управления ФСБ по черноморскому флоту России. Его личность уже установлена ​​киберспециалистами СБУ», – уточнили силовики.

Одного из агентов враг отправил «работать» во Львов. Там подозреваемый устроился работать экспедитором в строительной фирме, которая занималась подрядами для военных частей. Еще один фигурант – житель Киевщины. Он искал в регионе боевые аэродромы с авиацией.

«Еще один предатель – житель Харькова, который отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе. Также он «втемную» расспрашивал у своих знакомых о местных предприятиях, восстанавливающих боевые характеристики украинской военной техники», – добавили в СБУ.

Всех мужчин задержали «на горячем» – когда те собирали информацию о потенциальных целях РФ. Кроме того, акцентировали в СБУ, у фигурантов изъяли телефоны с соответствующими анонимными чатами. На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит пожизненное заключение.

Читайте также: Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
26.02.2025, 07:40
Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах
Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах
26.02.2025, 09:25
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
26.02.2025, 11:27
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
26.02.2025, 06:00
В Харькове — прилеты по Сумской, в кафе и многоэтажку: Терехов о последствиях
В Харькове — прилеты по Сумской, в кафе и многоэтажку: Терехов о последствиях
26.02.2025, 01:30
Женщина с психическим расстройством выгнала пожилую мать и не пускает домой
Женщина с психическим расстройством выгнала пожилую мать и не пускает домой
26.02.2025, 11:16

Новости по теме:

11:42
Помогал РФ «приватизировать» предприятия на Харьковщине: кого подозревает СБУ
16:21
Руководил лесхозом в Купянске при оккупантах: мужчину «посадили» на 5 лет
11:48
Предателем оказался бывший коп: 12 лет тюрьмы получил полицейский из Купянска
10:29
Фигурант – экс-полицейский: будут судить мужчину, работавшего на РФ в Купянске
16:00
Восемь лет тюрьмы получил гауляйтер Харьковского района – СБУ

Вы читали новость: «Харьковчанина подозревают в сливах позиций ВСУ, ему грозит пожизненное – СБУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 10:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным СБУ, силовики ликвидировали агентурную группу ФСБ – ее участники действовали в трех городах Украины.".