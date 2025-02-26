Харків’янина підозрюють у зливах позицій ЗСУ, йому загрожує довічне – СБУ
За даними СБУ, силовики ліквідували агентурну групу ФСБ – її учасники діяли у трьох містах України.
Загалом, пишуть у СБУ, затримали трьох чоловіків, які, ймовірно, були російськими агентами. Насамперед підозрювані мали збирати та передавати ворогові координати військових аеродромів, командних пунктів, навчальних центрів та заводів, де ремонтували техніку і БпЛА української армії.
“Для виконання ворожого завдання фсб дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах. Усі вони були розосереджені по 3-х регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління фсб по чорноморському флоту рф. Його особу вже встановлено кіберфахівцями СБУ, – уточнили силовики.
Одного із агентів ворог відправив “працювати” до Львова. Там підозрюваний влаштувався експедитором у будівельній фірмі, яка займалася підрядами для військових частин. Ще один фігурант – мешканець Київщини. Він шукав у регіоні бойові аеродроми з авіацією.
“Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки”, – додали у СБУ.
Усіх чоловіків затримали “на гарячому” – коли ті збирали інформацію про потенційні цілі РФ. Крім того, зазначили в СБУ, у фігурантів вилучили телефони з відповідними анонімними чатами. Наразі підозрювані перебувають у СІЗО, їм загрожує довічне ув’язнення.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними СБУ, силовики ліквідували агентурну групу ФСБ – її учасники діяли у трьох містах України.".