Жінка із психічним розладом вигнала літню матір і не пускає додому
Про пенсіонерку, яку не пускає додому власна дочка, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Про подію копам розповіла сама жінка.
“На вулиці поліцейські виявили 85-річну жінку. Вона повідомила, що 58-річна донька, яка страждає психічним розладом, вигнала її з квартири та не пускає додому. Працівники поліції разом з жінкою піднялися до квартири, але двері ніхто не відчинив. Потрапити до житла не вдалося”, – пояснили правоохоронці.
Перебувати на вулиці змушена була тому, що пенсіонерка не має знайомих і родичів, які могли б прихистити її.
“Поліцейські супроводили жінку на службовому автомобілі до Центру надання допомоги постраждалим від насильства”, – зазначили копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 11:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пенсіонерку, яку не пускає додому власна дочка, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".