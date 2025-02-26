Жінка із психічним розладом вигнала літню матір і не пускає додому

Про пенсіонерку, яку не пускає додому власна дочка, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Про подію копам розповіла сама жінка.

“На вулиці поліцейські виявили 85-річну жінку. Вона повідомила, що 58-річна донька, яка страждає психічним розладом, вигнала її з квартири та не пускає додому. Працівники поліції разом з жінкою піднялися до квартири, але двері ніхто не відчинив. Потрапити до житла не вдалося”, – пояснили правоохоронці.

Перебувати на вулиці змушена була тому, що пенсіонерка не має знайомих і родичів, які могли б прихистити її.

“Поліцейські супроводили жінку на службовому автомобілі до Центру надання допомоги постраждалим від насильства”, – зазначили копи.