Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 25 тысяч гривен

По состоянию на 27 февраля в Харьковской области актуальны 2289 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста экструдера с зарплатой в 25 тысяч гривен. Шлифовщик будет иметь 23900, а экспедитор – 23 тысячи.

Редактор будет зарабатывать 21900, стропальщик – 20600, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 20200, красильщик на производство текстиля – 20 тысяч, сыровар – 15 тысяч, парикмахер – 14900, а парамедик – 14 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.