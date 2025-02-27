Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 25 тысяч гривен
По состоянию на 27 февраля в Харьковской области актуальны 2289 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста экструдера с зарплатой в 25 тысяч гривен. Шлифовщик будет иметь 23900, а экспедитор – 23 тысячи.
Редактор будет зарабатывать 21900, стропальщик – 20600, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 20200, красильщик на производство текстиля – 20 тысяч, сыровар – 15 тысяч, парикмахер – 14900, а парамедик – 14 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, новости Харькова, работа, робота, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 27 февраля в Харьковской области актуальны 2289 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".