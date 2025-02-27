Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 25 тисяч гривень
Станом на 27 лютого у Харківській області актуальні 2289 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста екструдера із зарплатою 25 тисяч гривень. Шліфувальник матиме 23900, а експедитор – 23 тисячі.
Редактор зароблятиме 21900, стропальник – 20600, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 20200, фарбувальник на виробництво текстилю – 20 тисяч, сировар – 15 тисяч, перукар – 14900, а парамедик – 14 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 лютого у Харківській області актуальні 2289 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".