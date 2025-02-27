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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 25 тисяч гривень

Суспільство 16:49   27.02.2025
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 25 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 27 лютого у Харківській області актуальні 2289 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста екструдера  із зарплатою 25 тисяч гривень. Шліфувальник матиме 23900, а експедитор – 23 тисячі.

Редактор зароблятиме 21900, стропальник – 20600, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 20200, фарбувальник на виробництво текстилю – 20 тисяч, сировар – 15 тисяч, перукар – 14900, а парамедик – 14 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 25 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 лютого у Харківській області актуальні 2289 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".