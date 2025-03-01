Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины
Фото: ОТГВ «Харьков»
В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на севере региона.
По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли три авиаудара с применением пяти КАБов, задействовали 61 дрон-камикадзе, также совершили 550 обстрелов позиций украинских воинов.
Попытку врага атаковать в районе Волчанского СОУ успешно отбили.
За прошедшие сутки враг потерял 73 человека, из них 14 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении противник потерял 91 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, ББМ, две артсистемы, 10 автомобилей, средство ПВО, восемь единиц спецтехники и 68 БпЛА.
Уничтожено: 66 укрытий для личного состава и три стартовые площадки БпЛА.
Читайте также: Армия РФ била по Харьковщине из авиации, атаковала трижды — Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, война, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на севере региона.".