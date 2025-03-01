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Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

Фронт 12:00   01.03.2025
Виктория Яковенко
Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины Фото: ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на севере региона.

По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли три авиаудара с применением пяти КАБов, задействовали 61 дрон-камикадзе, также совершили 550 обстрелов позиций украинских воинов.

Попытку врага атаковать в районе Волчанского СОУ успешно отбили.

За прошедшие сутки враг потерял 73 человека, из них 14 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении противник потерял 91 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, ББМ, две артсистемы, 10 автомобилей, средство ПВО, восемь единиц спецтехники и 68 БпЛА.

Уничтожено: 66 укрытий для личного состава и три стартовые площадки БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на севере региона.".