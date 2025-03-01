Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на севере региона.

По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли три авиаудара с применением пяти КАБов, задействовали 61 дрон-камикадзе, также совершили 550 обстрелов позиций украинских воинов.

Попытку врага атаковать в районе Волчанского СОУ успешно отбили.

За прошедшие сутки враг потерял 73 человека, из них 14 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении противник потерял 91 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, ББМ, две артсистемы, 10 автомобилей, средство ПВО, восемь единиц спецтехники и 68 БпЛА.

Уничтожено: 66 укрытий для личного состава и три стартовые площадки БпЛА.