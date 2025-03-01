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Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Фронт 12:00   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини Фото: ОТУВ “Харків”

В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію на півночі регіону.

За даними захисників, минулої доби окупанти завдали три авіаудари із застосуванням п’ятьох КАБів, залучили 61 дрон-камікадзе, також здійснили 550 обстрілів позицій українських воїнів.

Спробу ворога атакувати в районі Вовчанська СОУ успішно відбили.

За минулу добу ворог втратив 73 особи, з них 14 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, з них: танк, ББМ, дві артсистеми, 10 автомобілів, засіб ППО, вісім одиниць спецтехніки та 68 БпЛА.

Знищено:  66 укриттів для особового складу та три стартові майданчики БпЛА.

Читайте також: Армія РФ била по Харківщині з авіації, атакувала тричі – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 12:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію на півночі регіону.".