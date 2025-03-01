Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини

В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію на півночі регіону.

За даними захисників, минулої доби окупанти завдали три авіаудари із застосуванням п’ятьох КАБів, залучили 61 дрон-камікадзе, також здійснили 550 обстрілів позицій українських воїнів.

Спробу ворога атакувати в районі Вовчанська СОУ успішно відбили.

За минулу добу ворог втратив 73 особи, з них 14 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, з них: танк, ББМ, дві артсистеми, 10 автомобілів, засіб ППО, вісім одиниць спецтехніки та 68 БпЛА.

Знищено: 66 укриттів для особового складу та три стартові майданчики БпЛА.