Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію на півночі регіону.
За даними захисників, минулої доби окупанти завдали три авіаудари із застосуванням п’ятьох КАБів, залучили 61 дрон-камікадзе, також здійснили 550 обстрілів позицій українських воїнів.
Спробу ворога атакувати в районі Вовчанська СОУ успішно відбили.
За минулу добу ворог втратив 73 особи, з них 14 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, з них: танк, ББМ, дві артсистеми, 10 автомобілів, засіб ППО, вісім одиниць спецтехніки та 68 БпЛА.
Знищено: 66 укриттів для особового складу та три стартові майданчики БпЛА.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака, війна, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 12:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію на півночі регіону.".