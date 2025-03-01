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Третья годовщина удара по ХОВА – Синегубов напомнил о трагедии в Харькова

Происшествия 15:34   01.03.2025
Виктория Яковенко
Третья годовщина удара по ХОВА – Синегубов напомнил о трагедии в Харькова Скриншот

Три года назад, 1 марта, армия РФ крылатыми ракетами ударила по центру Харькова: попали в здание ОВА и расположенные рядом гражданские объекты.

Глава ХОВА Олег Синегубов напомнил, что в результате удара погибли 44 человека.

«Враг так и не смог захватить город Харьков, а три года полномасштабной войны постоянно, от бессилия, терроризирует безоружных людей, обстреливает гражданские объекты инфраструктуры и памятники архитектуры. Все отстроим», – отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, 1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОВА. Здание на ул. Сумской, 64, частично обрушилось, также были уничтожены несколько двигавшихся мимо или стоящих рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы. Предатель, который навел вражескую ракету, получил приговор – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года назад, 1 марта, армия РФ крылатыми ракетами ударила по центру Харькова: попали в здание ОВА и расположенные рядом гражданские объекты.".