Третя річниця удару по ХОВА – Синєгубов нагадав про трагедію в Харкові

Три роки тому, 1 березня, армія РФ крилатими ракетами вдарила по центру Харкова: влучили в будівлю ОВА та цивільні об‘єкти, що були поруч.

Голова ХОВА Олег Синєгубов нагадав, що внаслідок удару загинули 44 людини.

«Ворог так і не спромігся захопити місто Харків, натомість три роки повномасштабної війни постійно, від безсилля, тероризує беззбройних людей, обстрілює цивільні обʼєкти інфраструктури та памʼятки архітектури. Все відбудуємо», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 1 березня 2022 року армія РФ завдала удару крилатими ракетами по будівлі Харківської ОВА. Будівля на вул. Сумській, 64, частково обрушилася, також було знищено кілька автомобілів, що рухалися повз або стояли поруч, вибуховою хвилею знесло намет “Усе для перемоги” на площі Свободи. Зрадник, який навів ворожу ракету, отримав вирок – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.