Найдут ли в регионе места для людей, если эвакуацию усилят – данные Синегубова
На данный момент эвакуацию объявили в 352 населенных пунктах Харьковской области, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
С мая прошлого года из населенных пунктов, расположенных на севере области, эвакуировали около 30 тысяч людей, отметил начальник ХОВА.
«Часть из них проживает в Харькове, им предоставлено жилье – около 8 тысяч. У нас зарезервированы под столь масштабные эвакуации еще места. При необходимости их может быть еще 2 или 3 тысячи. Это все общежития ВУЗов. Ну и, конечно, здесь работаем в синергии с нашими международными партнерами, потому что условия постоянно нужно обновлять, улучшать», – отметил Синегубов.
Ведь общежития не были предназначены для того, чтобы в них беспрерывно по несколько лет жили люди. Синегубов также отметил, что в случае нехватки мест в Харькове и области – будут размещать людей в других регионах Украины.
«И Полтавская, Ровенская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области, при необходимости, принимают наших людей, при этом мы обеспечиваем бесплатную соответствующую логистику», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: синєгубов, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент эвакуацию объявили в 352 населенных пунктах Харьковской области, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".