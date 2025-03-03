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Найдут ли в регионе места для людей, если эвакуацию усилят – данные Синегубова

Украина 11:47   03.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Найдут ли в регионе места для людей, если эвакуацию усилят – данные Синегубова Скриншот

На данный момент эвакуацию объявили в 352 населенных пунктах Харьковской области, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

С мая прошлого года из населенных пунктов, расположенных на севере области, эвакуировали около 30 тысяч людей, отметил начальник ХОВА.

«Часть из них проживает в Харькове, им предоставлено жилье – около 8 тысяч. У нас зарезервированы под столь масштабные эвакуации еще места. При необходимости их может быть еще 2 или 3 тысячи. Это все общежития ВУЗов. Ну и, конечно, здесь работаем в синергии с нашими международными партнерами, потому что условия постоянно нужно обновлять, улучшать», – отметил Синегубов.

Ведь общежития не были предназначены для того, чтобы в них беспрерывно по несколько лет жили люди. Синегубов также отметил, что в случае нехватки мест в Харькове и области – будут размещать людей в других регионах Украины.

«И Полтавская, Ровенская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области, при необходимости, принимают наших людей, при этом мы обеспечиваем бесплатную соответствующую логистику», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент эвакуацию объявили в 352 населенных пунктах Харьковской области, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".