Чи знайдуть у регіоні місця для людей, якщо евакуацію посилять – Синєгубов

Наразі евакуацію оголосили у 352 населених пунктах Харківської області, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Із травня минулого року із населених пунктів, розташованих на півночі області, евакуювали близько 30 тисяч людей, зазначив начальник ХОВА.

“Частина з них проживає у місті Харкові, їм надано було житло – біля 8 тисяч. У нас зарезервовані під такі масштабні евакуації ще місця. За необхідності, їх може бути ще 2 або 3 тисячі. Це все гуртожитки вищих навчальних закладів. Ну і, звичайно, тут працюємо в синергії з нашими міжнародними партнерами, тому що умови постійно потрібно оновлювати, покращувати”, – зазначив Синєгубов.

Адже гуртожитки не були призначені для того, щоб у них безперервно кілька років жили люди. Синєгубов також сказав, що в разі нестачі місць у Харкові та області – розміщуватимуть людей в інших регіонах України.

“І Полтавська, Рівненська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області, при необхідності, приймають наших людей, при тому ми забезпечуємо безкоштовну відповідну логістику”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”