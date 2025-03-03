Чи знайдуть у регіоні місця для людей, якщо евакуацію посилять – Синєгубов
Наразі евакуацію оголосили у 352 населених пунктах Харківської області, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Із травня минулого року із населених пунктів, розташованих на півночі області, евакуювали близько 30 тисяч людей, зазначив начальник ХОВА.
“Частина з них проживає у місті Харкові, їм надано було житло – біля 8 тисяч. У нас зарезервовані під такі масштабні евакуації ще місця. За необхідності, їх може бути ще 2 або 3 тисячі. Це все гуртожитки вищих навчальних закладів. Ну і, звичайно, тут працюємо в синергії з нашими міжнародними партнерами, тому що умови постійно потрібно оновлювати, покращувати”, – зазначив Синєгубов.
Адже гуртожитки не були призначені для того, щоб у них безперервно кілька років жили люди. Синєгубов також сказав, що в разі нестачі місць у Харкові та області – розміщуватимуть людей в інших регіонах України.
“І Полтавська, Рівненська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області, при необхідності, приймають наших людей, при тому ми забезпечуємо безкоштовну відповідну логістику”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 11:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі евакуацію оголосили у 352 населених пунктах Харківської області, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".