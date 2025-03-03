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Одна была беременна: какие животные погибли в харьковском экопарке (видео)

Происшествия 13:36   03.03.2025
Виктория Яковенко
Одна была беременна: какие животные погибли в харьковском экопарке (видео) Скриншот

В результате удара вражеского БпЛА в экопарке под Харьковом погибли две козы, которых спали из зоны боевых действий. Одна из них была беременна.

«Очередной черный день в нашем экопарке. Этой ночью он подвергся массированной атаке «Шахедами». Разрушения очень значительны: вольеры животных, медпункт, домик матери и ребенка. Полностью разрушены помещения, снесены крыши, выбиты стекла – враг уже четвертый год продолжает атаковать мирные объекты», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Там отметили, что чудом не пострадали люди, ведь враг повторно бил после того, как сотрудники экопарка прибыли спасать животных.

«Сейчас ветеринары осматривают всех наших животных, выясняются масштабы ущерба. Просто ужас какой-то, непонимание. При чем здесь животные, при чем здесь парк, где гуляют дети», – заявили в экопарке.

Видео: пресс-служба Харьковского экопарка

Напомним, 3 марта около 1:00 вражеский БпЛА атаковал поселок Лесной. Попадание зафиксировали на территории экопарка недалеко от контактного двора, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. В результате атаки разрушены вольеры, погибли животные. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов информировал, что незначительные повреждения получили частные дома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара вражеского БпЛА в экопарке под Харьковом погибли две козы, которых спали из зоны боевых действий. Одна из них была беременна.".