Одна була вагітна: які тварини загинули в харківському екопарку (відео)

Внаслідок удару ворожого БпЛА в екопарку під Харковом загинули дві кози, яких врятували із зони бойових дій. Одна з них була вагітна.

«Черговий чорний день у нашому екопарку. Цієї ночі він зазнав масованої атаки «шахедами». Руйнування дуже значні: вольєри тварин, медпункт, будиночок матері і дитини. Повністю зруйновані приміщення, знесені дахи, вибите скло – ворог уже четвертий рік продовжує атакувати мирні об’єкти», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Там зазначили, що дивом не постраждали люди, адже ворог повторно бив після того, як співробітники екопарку прибули рятувати тварин.

«Наразі ветеринари оглядають усіх наших тварин, з’ясовуються масштаби збитків. Просто жах якийсь, нерозуміння. При чому тут тварини, при чому тут парк, де гуляють діти», – заявили в екопарку.

Відео: пресслужба Харківського екопарку

Нагадаємо, 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував селище Лісне. Влучання зафіксували на території екопарку неподалік контактного двору, повідомляли у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок атаки зруйновані вольєри, загинули тварини. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов інформував, що незначних пошкоджень зазнали приватні будинки.