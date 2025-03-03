Пожар на Салтовке: погибла пожилая женщина, пять человек эвакуировали (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщения о пожаре в Салтовском районе Харькова спасатели получили в 11:58, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
На месте происшествия чрезвычайники установили, что в двухэтажном доме на втором этаже в квартире горели домашние вещи на площади 10 м кв.
«В очаге пожара огнеборцы обнаружили тело 67-летней женщины. Сотрудники ГСЧС эвакуировали пять человек», — сообщили в ГСЧС.
Локализовали возгорание в 12:15, полностью потушили – в 13:54. На месте работали 14 спасателей и три единицы техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в Салтовском районе Харькова спасатели получили в 11:58, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".