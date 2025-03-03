Пожар на Салтовке: погибла пожилая женщина, пять человек эвакуировали (фото)

Сообщения о пожаре в Салтовском районе Харькова спасатели получили в 11:58, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На месте происшествия чрезвычайники установили, что в двухэтажном доме на втором этаже в квартире горели домашние вещи на площади 10 м кв.

«В очаге пожара огнеборцы обнаружили тело 67-летней женщины. Сотрудники ГСЧС эвакуировали пять человек», — сообщили в ГСЧС.

Локализовали возгорание в 12:15, полностью потушили – в 13:54. На месте работали 14 спасателей и три единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.