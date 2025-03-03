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Пожар на Салтовке: погибла пожилая женщина, пять человек эвакуировали (фото)

Общество 15:31   03.03.2025
Виктория Яковенко
Пожар на Салтовке: погибла пожилая женщина, пять человек эвакуировали (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре в Салтовском районе Харькова спасатели получили в 11:58, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На месте происшествия чрезвычайники установили, что в двухэтажном доме на втором этаже в квартире горели домашние вещи на площади 10 м кв.

«В очаге пожара огнеборцы обнаружили тело 67-летней женщины. Сотрудники ГСЧС эвакуировали пять человек», — сообщили в ГСЧС.

Локализовали возгорание в 12:15, полностью потушили – в 13:54. На месте работали 14 спасателей и три единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

пожар на Салтовке
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Салтовке
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Салтовке
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в Салтовском районе Харькова спасатели получили в 11:58, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".