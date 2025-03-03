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Пожежа на Салтівці: загинула літня жінка, п’ятьох людей евакуювали (фото)

Суспільство 15:31   03.03.2025
Вікторія Яковенко
Пожежа на Салтівці: загинула літня жінка, п’ятьох людей евакуювали (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу в Салтівському районі Харкова рятувальники отримали об 11:58, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

На місці події надзвичайники встановили, що у двоповерховому будинку на другому поверсі в квартирі горіли домашні речі на площі 10 м кв.

«В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітники ДСНС евакуювали п’ять осіб», – повідомили в ДСНС.

Локалізували загоряння о 12:15, повністю загасили – о 13:54. На місці працювали 14 рятувальників та три одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

пожар на Салтовке
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Салтовке
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Салтовке
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в Салтівському районі Харкова рятувальники отримали об 11:58, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".