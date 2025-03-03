Пожежа на Салтівці: загинула літня жінка, п’ятьох людей евакуювали (фото)

Повідомлення про пожежу в Салтівському районі Харкова рятувальники отримали об 11:58, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

На місці події надзвичайники встановили, що у двоповерховому будинку на другому поверсі в квартирі горіли домашні речі на площі 10 м кв.

«В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітники ДСНС евакуювали п’ять осіб», – повідомили в ДСНС.

Локалізували загоряння о 12:15, повністю загасили – о 13:54. На місці працювали 14 рятувальників та три одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.