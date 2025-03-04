В Харькове водитель с правами из интернета попался копам в комендантский час
Ночью 4 марта правоохранители остановили в Харькове авто «Nissan» за нарушение комендантского часа.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщили, что водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также инспекторы выявили несовпадения в базах данных.
«Водитель признался, что приобрел поддельный документ через интернет за 8000 гривен», — рассказали копы.
На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств.
Патрульные напоминают, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, водительские права, комендантский час, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 4 марта правоохранители остановили в Харькове авто «Nissan» за нарушение комендантского часа.".