В Харькове водитель с правами из интернета попался копам в комендантский час

Ночью 4 марта правоохранители остановили в Харькове авто «Nissan» за нарушение комендантского часа.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщили, что водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также инспекторы выявили несовпадения в базах данных.

«Водитель признался, что приобрел поддельный документ через интернет за 8000 гривен», — рассказали копы.

На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств.

Патрульные напоминают, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.